Venter at fabrikkene i Russland går under

Den nederlandske malinggiganten Akzo Nobel regner med at selskapets fire russiske fabrikker vil være ute av drift i løpet av få måneder, melder Reuters.

De fire fabrikkene generer årlig en omsetning på rundt 200 millioner euro – i underkant av 2 milliarder kroner.

Det utgjør rundt 2 prosent av Akzo Nobels totale omsetning, som i fjor var på 9,6 milliarder euro.

Tidligere i mars stengte norske Jotun sin malingfabrikk i Annolovo i Russland.

Kundene kan ikke lenger betale

I et intervju med Financial Times sier toppsjef Thierry Vanlancker at de økonomiske sanksjonene mot Russland og mangel på råvarer i løpet av en måned eller to vil føre til en «gradvis, om ikke normal utfasing av virksomheten» i landet.

«Det er enten fordi råmaterialene ikke lenger er tilgjengelige, eller det er fordi hovedkunden kanskje ikke kan betale lenger», sier Vanlancker.

En talsperson for Akzo Nobel understreker for Reuters at selskapets produkter for både forbrukere og bedriftskunder ikke er direkte omfattet av sanksjonene, men at krigen i Ukraina og Vestens sanksjoner mot Russland forstyrrer hele den russiske forsyningskjeden.



Selskapet tilføyer at det daglig ser på hva det kan gjøre for sine 640 ansatte i Russland og 17 ansatte i Ukraina, ifølge nyhetsbyrået.