Omtrent som ventet etter virussmellen i fjor

Svenske Hennes & Mauritz hadde i regnskapsmessige første kvartal en vekst på 18 prosent i netto omsetning målt i lokale valutaer, opplyser klesgiganten tirsdag. Perioden går fra 1. desember til 28. februar.

Analytikere hadde ventet en salgsvekst på 18,4 prosent, ifølge Nyhetsbyrån Direkt, som viser til Infront.

Konvertert til svenske kroner var netto omsetning i første kvartal i år opp 23 prosent, til 49.166 millioner svenske kroner. Her var konsensus 48.749 millioner.

I samme periode for ett år siden var tallet 40.060 millioner, etter en nedgang på 21 prosent målt i lokale valutaer, betydelig påvirket av coronapandemien.

I første kvartal 2020 – før pandemien – omsatte selskapet for 54,9 milliarder svenske kroner.

For to uker siden, 2. mars, kunngjorde klesgiganten at den stanser all salgsvirksomhet i Russland som følge av den russiske invasjonen av Ukraina.

Hennes & Mauritz offentliggjør rapport for første kvartal 2022 31. mars klokken 08.00.