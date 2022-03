5. mars stengte IKEA alle sine varehus i Russland . Men det betyr ikke at konsernet avsluttet all sin virksomhet i landet, skrev Affärsvärlden i forrige uke.

IKEA-eier Ingka eier også 47 kjøpesentre verden over. I regnskapsåret 2020–21 omsatte butikkene i disse sentrene for totalt 6,6 milliarder euro, hvorav halvparten kom fra de 14 russiske sentrene som drives under varemerket Mega.

Presseavdelingen i Ingka Centres forklarte de åpne kjøpesentrene med at kunder skal få kjøpe nødvendige varer som mat og medisiner, men besvarte et direkte spørsmål om hva som kreves for å stenge med at selskapet «følger utviklingen og håper den væpnede konflikten slutter så snart som mulig.»

– Ikke mulig å være nøytral

Det argumentet biter ifølge det svenske nettstedet ikke på Bill Browder, finansmannen og den politiske aktivisten som har utmerket seg som en høylytt kritiker av president Vladimir Putins regime.

PUTIN-KRITIKER: Bill Browder. Foto: Bloomberg

– Vi må granske de selskapene som sier de har trukket seg ut av Russland og faktisk ikke har gjort det. (...) Det finnes ingen mulighet for å være nøytral. Enten står du på rett side eller på en morderisk diktators side, sier Browder til Affärsvärlden.

Han svarer et ubetinget «ja» på spørsmålet om Ikea bør stenge ned all virksomhet i Russland.

– Ett steg unna åpen krig

I likhet med Browder kjøper heller ikke Yale-professor Jeffrey Sonnenfeld IKEAs argument om å lindre den russiske befolkningens lidelser.

Mannen bak den innflytelsesrike listen som sorterer selskaper etter i hvilken grad de har tatt sine virksomheter ut av Russland mener ifølge Affärsvärlden at det å selge mat og medisiner til russere blir «direkte å underminere effekten av Vestens sanksjoner» som sikter mot «å få folk ut på gatene og gjøre dem opprørte.»

Yale-listen sorterer selskaper i fem kategorier, der de som har trukket seg helt ut får «grade A», mens de som kjører videre med sin russiske virksomhet får «grade F». IKEA er i skrivende stund sortert under «grade B.»

Overfor The Philadelphia Inquirer hevder Sonnenfeld at konsernsjefer og styreledere må innse at en økonomisk kollaps er mildere for det russiske folk enn alternativet – at Vesten tvinges til å ta til våpen mot Russland.

– Dette er ett steg unna åpen krigføring, sier han ifølge avisen.