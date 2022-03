En langvarig konflikt vil kunne påvirke både tilgang og priser på en rekke råvarer og andre innsatsfaktorer. I tillegg ser Orkla en kraftig økning i energipriser fra et allerede høyt nivå, og forventer også at konflikten vil gi økt usikkerhet og ubalanse i den globale vareflyten, skriver selskapet.

«Alle disse elementene forventes å påvirke Orkla i 2022, men omfanget og konsekvensene er fortsatt uklare», heter det.

– Konsernet har tre hovedprioriteter i denne situasjonen: Som samfunnskritisk leverandør er vi opptatt av å opprettholde en god leveringsevne i våre hjemmemarkeder. Kostnadsøkningene er av en slik art at vi må kompensere dette med prisøkninger. Samtidig er det viktig for oss å oppnå våre langsiktige målsettinger innen prioriterte vekstområder som plantebaserte produkter, forbrukerhelse og «Out of Home», i tillegg til å vokse organisk med vår eksisterende portefølje, kommenterer konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

