NorgesGruppen tjente 3,9 milliarder

NorgesGruppen satt igjen med 3,9 milliarder kroner på bunnlinjen i 2021, opplyses det i en melding.

Dagligvaregiganten økte i løpet av året omsetningen med 1,5 prosent til 103,1 milliarder kroner, mens driftsresultatet falt med 2,6 prosent til knappe 5 milliarder.

Det påpekes at 2021, i likhet med 2020 var preget av pandemitiltak som gradvis avtok. I andre halvår gjenåpnet delvis serveringsmarkedet og grensehandelen tok seg gradvis opp.

– Vi legger bak oss nok et ekstraordinært år der vi, sammen med våre samarbeidspartnere, har sikret trygg matforsyning til alle våre butikker over hele landet, sier konsernsjef Runar Hollevik i en kommentar, og påpeker at de i det kommende året skal fange ny omsetning utenfor tradisjonell dagligvare for å ta opp kampen med bransjeglidning, grensehandel og nye mat-i-farta-konsepter

Priskonkurranse

Matvareprisene falt i 2021 to prosent, og markedet var ifølge NorgesGruppen preget av sterk priskonkurranse.

«For første gang i historien falt matvareprisene 11 måneder på rad (KPI Mat og drikke, SSB). Priskonkurranse og permanente priskutt i KIWI, sammen med forsterkede priskampanjer i supermarkedkjedene MENY og SPAR bidro til dette, men trekker også driftsmarginen ned til tross for rekordomsetning i året som gikk», heter det i meldingen.

Selskapet påpeker også at resultatene i 2021 muliggjør fortsatt høyt investeringsnivå. I fjor investerte NorgesGruppen 3,5 milliarder kroner for å øke effektiviteten i driften, klimatiltak, kompetanseutvikling, digitale tjenester og oppgraderinger av butikker og netthandel.