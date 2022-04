FLYTTET PRODUKSJONEN HJEM: – I år har vi flyttet produksjonen av stolmekanikk fra Baltikum til Røros. Det kan virke som «kjerringa mot strømmen», men fabrikken her er så automatisert at det faktisk blir mer lønnsomt, sier Flokk-konsernsjef Lars Røiri (t.h.). Her sammen Ottar Tollan (t.v.), fabrikkdirektør ved Flokk på Røros, og finansdirektør Henning Karlsrud i Flokk. Foto: Tom Gustavsen