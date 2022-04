Svenskene tar av – hamstrer sko og klær

Svenskene har virkelig gjenopptatt kjøpene av klær og sko etter årene med coronapandemi.

I mars var kleshandelens omsetning opp 35,9 prosent fra samme måned i fjor, målt i løpende priser, melder Nyhetsbyrån Direkt og viser til tall fra Svensk Handel.

Skosalget økte med hele 49,6 prosent.

«Motehandelen virker å komme seg for alvor etter mer enn to ekstremt tøffe år. Det er behov for å oppdatere garderoben ettersom stadig flere vender tilbake til kontorarbeid og sosiale aktiviteter», sier Mats Hedenström, leder for næringspolitikk i Svensk Handel, ifølge nyhetsbyrået.

I februar bykset klessalget 21,9 prosent etter lettelser i Sveriges coronarestriksjoner. Skosalget økte med 2,5 prosent.

Samlet i første kvartal var omsetningen av klær opp 23,6 prosent, mens skosalget økte med 8,3 prosent.

Uromomenter

Salget i mars gjør dessuten at klessalget ligger 8 prosent over omsetningsnivået i mars 2019. Skosalget ligger imidlertid ennå 12,9 prosent bak.

Hedenström tilføyer samtidig at forsinkelser fra Asia og høye fraktpriser sammen med pandemisituasjonen i Kina og Russlands krig mot Ukraina uroer Svensk Handels medlemmer.