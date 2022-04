Nye toppsjefer møtt av shortere

Tross et stor fall siden nyttår, tror de to finansgigantene at aksjen skal videre nedover.

Veddemålet som er verdt 35 millioner pund, eller 402 millioner norske kroner med dagens kurs, ble plassert kort tid etter at M&S annonserte utnevnelsen av de to nye sjefene.

NY SJEF II: Katie Bickerstaffe overtar som toppsjef i Marks & Spencer sammen med Stuart Machin. Foto: Oliver Dixon/Imagewise

Allerede i pluss

Ifølge den daglige oppdateringen til det britiske finanstilsynet FCA, flagget BlackRock at de hadde shortet 0,51 prosent av de utestående aksjene i Marks & Spencer 14. mars.

Det var fire dager etter at det ble kjent hvem som skulle ta over for Rowe i sjefsstolen. Siden den første posisjonen ble kjent, har M&S-aksjen falt ti prosent.

De ni påfølgende dagene økte også investeringsselskapet shortposisjon to ganger til. Nå er den på 0,70 prosent av de utstående aksjene.

Marshall Wace dukket opp på shortlistene 8. april med en posisjon på 0,5 prosent av utestående aksjer. Kursen er ned 1,9 prosent siden da.

De to finanskjempene har nå shortet 1,2 prosent av aksjene i Marks & Spencer.



Shorter også i konkurrent

Nå behøver ikke shortingen i M&S være et uttrykk for at BlackRock er negativ til den nye ledelsen. Investorselskapet har nemlig også shortet andre varehandelsaktører i Storbritannia den siste tiden.

Blant annet ser man av FCAs lister, at BlackRock i slutten av desember i fjor hadde shortet 1,59 prosent av de utestående aksjene i M&S-konkurrenten Sainsbury’s.

Denne posisjonen økte til 1,7 prosent i slutten av januar, og ytterligere til 1,8 prosent i begynnelsen av mars i år.

Inflasjon gir marginskvis

BlackRock har ifølge Mail on Sunday også shortet andre forbrukersalgsbedrifter.

En av dem er Dixons, som eier Elkjøp i Norge. Kingfisher er et annet selskap, som eier B&Q, som kan sammenlignes med Maxbo her hjemme.

En årsak til denne investeringsstrategien er økende inflasjonen. BlackRock og Marshall Wace kan være av den oppfatning at butikkjedene ikke makter å øke prisene like mye, og dermed rammes marginene deres.

Det kombinert med leveringsutfordringer av varer og stigende råvarepriser, kan senke varehandelgigantenes marginer ytterligere.