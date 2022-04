Heineken la onsdag frem et resultat etter skatt på 417 millioner euro i første kvartal, noe som var mer enn det dobbelte sammenlignet med samme periode i fjor.

Omsetningen steg mer enn ventet, nærmere bestemt med 25 prosent til 5,8 milliarder euro, og aksjen belønnes med over 4 prosent oppgang på Amsterdam-børsen onsdag ettermiddag.

Topplinjeveksten henger sammen med at europeiske forbrukere returnerte til barene samtidig med lettelser i coronarestriksjonene, men verdens nest største bryggeriselskap advarer mot en kraftig prisoppgang i takt med tilsvarende kostnadsøkninger.

Øltørste kunder betaler

Bryggeriet rammes eksempelvis av prisoppgang på korn, importert i stor skala fra krigsherjede Ukraina og angriperen Russland som har blitt straffet med sanksjoner. I tillegg har oppsvinget i energiprisene gjort transporten dyrere.

– Det faktum at prisene kan stige så mye, samtidig som også volumene øker kraftig, er en sterk forklaringsmodell for å bevise at sektoren kan overføre kostnader til kunder med prissettingen både i år og neste år, sier Bernstein-analytiker Trevor Sterling til Financial Times.

Andre bryggeriaksjer utmerker seg også positivt. Verdens største bryggeriselskap, Anheuser-Busch InBev, stiger nesten 3 prosent i onsdagens førhandel på Wall Street, mens Carlsberg er opp over 3 prosent i København.