Coronaeffekten avtar – nå er det krigen som virker inn

Antallet Hennes & Mauritz-butikker som holdes stengt på grunn av coronapandemien, fortsetter å krympe, melder Nyhetsbyrån Direkt og viser til opplysninger fra den svenske klesgiganten.

Onsdag var rundt 50 H&M-butikker midlertidig stengt på grunn av pandemien, ned fra rundt 60 butikker for én uke siden og rundt 65 for to uker siden.

I Russland, Ukraina og Hviterussland er det imidlertid mange stengte butikker ennå, på grunn av krigen i Ukraina. Totalt er det snakk om 185 H&M-butikker.

Tilsammen er altså rundt 235 H&M-butikker midlertidig stengt. Det utgjør 5 prosent av kleskjempens totalt rundt 4.700 butikker, ifølge nyhetsbyrået.

Våren 2020 var like under 4.000 av H&Ms da totalt rundt 5.000 butikker stengt på grunn av coronapandemien.