Coop-sjefen går av

Geir Inge Stokke som går av som Coop-sjef etter syv år i toppen. Dagligvarekonsernet bekreftet Stokkes avgang overfor E24 torsdag ettermiddag.

Stokke overtok rollen som konsernsjef i 2015 da tidligere sjef Svein Fanebust trakk seg på dagen av helsemessige årsaker.

Før Stokke ble konsernsjef hadde han fra og med 2007 stillingen som direktør for faghandel i konsernet.

I følge E24 fortsetter Stokke i stillingen inntil videre.

Eget valg

I følge styreleder i Coop Norge, Tore Tjomsland, valgte Stokke selv å gå av ettersom han «ønsker å søke nye utfordringer og slippe nye krefter til», skriver E24.

– Vi er også glade for at han blir værenede noe tid, slik at vi kan få planlagt og gjennomført en god overlevering til ny leder, skrev Tjomsland i en mail til E24.

Siden Stokke overtok ledelsen i 2015 har Coop økt markedsandelen med nesten 7,3 prosentpoeng fra 22,7 til 30 prosent av markedet for dagligvarer.

Stokke skal ikke ha noe tilknytning til selskapet etter at han fratrer som konsernsjef.