Kraftig coronaboost for retail

70 prosent av norske virksomheter innen handel- og servicenæringen opplevde omsetningsvekst under pandemien. Økt digitalisering og fleksible betalingsløsninger har vært sentrale drivere bak utviklingen.

Det kommer fram i Adyen`s globale retailbarometer, utført av analysebyrået Op Opinium. Barometeret tar for seg utviklingen blant forhandlere og forbrukere i hele verden under pandemien, og utviklingen er sterkt drevet frem av forbrukeradferd og mulighetene til å ta i bruk finansiell teknologi. 1.000 nordmenn fra hele landet har svart på undersøkelsen.

I Norge opplevde 70 prosent av virksomhetene innen handel- og servicenæringen omsetningsvekst med 20 prosent eller mer i 2021. Økte investeringer og skalering i bruk av digitale systemer har vært sentrale drivere i denne utviklingen.

– Vi ser at investeringer i systemer som forener e-handel og den fysiske butikken har vist seg å være en viktig resept for forbrukerne. Når dramatiske og uforutsette hendelser som pandemien inntreffer, er det enklere for virksomheter å omstille og tilby sømløse opplever til de som handler online, samtidig som sammensmeltningen av alternative løsninger medfører bedre kundeopplevelser når både butikk og nett er tilgjengelige, sier Norden- og Baltikum-sjef Tobias Lindh i Adyen.

Foretrekker fysisk butikk



Undersøkelsen viser at stadig mer fleksible og digitale betalingsløsninger har bidratt sterkt til omsetningsveksten blant forhandlere i Norge, hvor blant annet 50 prosent av de spurte forventer at disse løsningene blir videreført etter pandemien.

Men tross vekst i digitale betalingsløsninger, virker den fysiske butikken å stå sterk i befolkningen; Hele 66 prosent foretrekker å handle i fysiske butikker, mens 49 prosent sier de setter pris på å kunne føle og se produktene i butikken igjen. Ytterligere 41 prosent sier at den fysiske butikken er viktig med tanke på å komme i direkte dialog med fagpersoner. Spesielt blant gruppen over 55 år, er dette avgjørende.

Barometeret viser at det er vesentlig høyere støtte og omslutning rundt den fysiske butikken i Norge enn hos våre naboer i Sverige og Danmark.

Et annet nøkkelfunn er at 39 prosent ønsker å støtte små og lokale butikker fremfor å handle hos de store kjedene. Samtidig påpeker hele 60 prosent av forbrukerne at det er forbedringspotensialer når det gjelder å gjøre butikken mer spennende.