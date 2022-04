Kraftig fall i netthandelen

Denne uken kom Salesforce med en fersk undersøkelse som viste at netthandelen i Norden falt med 11 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Trafikken til nordiske nettbutikker var ned 3 prosent, mens antall bestillinger på nett falt med 10 prosent. 70 prosent av trafikken til nettbutikker kom fra mobilen, samt 65 prosent av bestillingene.

Ifølge Salesforces var konverteringsraten til nettbutikker i Norden i gjennomsnitt på 1,7 prosent. I gjennomsnitt brukte kundene 850 kroner pr. bestilling.



– Inflasjon, problemer i forsyningskjeder, økte strøm- og drivstoffpriser, og ikke minst den pågående krigen i Ukraina påvirker forbrukerlommeboken. Nedgangen i netthandelen i første kvartal kan være en indikasjon på at vi snart vil oppleve et større skifte i forbrukeroptimismen vi har hatt de to siste årene, sier salgsdirektør Rune Reikerås i Salesforce, og fortsetter:

– For forhandlere kan dette bety at de bør kaste et nytt blikk på kampanjer planlagt for året, og finne balansen mellom å stimulere etterspørsel og optimalisere margin. Trangere budsjetter privat kan også presse forhandlere til å måtte tilby store rabatter og fleksible betalingsalternativer, for eksempel «Kjøp nå, betal senere». Det kan gi verdifull og nødvendig fleksibilitet og trygghet for kundene. Det vil også være viktig for forhandlere å redusere eller fjerne friksjon mellom fysiske og digitale kanaler for å tiltrekke og beholde lojale kunder, sier Reikerås.