Sportsutstyrgiganten XXL opplever en skikkelig blåmandag med dobbelt så høyt kursras som dagens voldsomme nedgang på Oslo Børs.

Mandag ettermiddag har XXL-aksjen falt nærmere 7 prosent på Oslo Børs, etter at Pareto Securities har sluppet en oppdatering på aksjen som nær halverer forventet markedsverdi på selskapet.



I oppdateringen nedgraderer Pareto Securities XXL til en hold-anbefaling, ifølge TDN Direkt.

Kursmålet kappes nærmest i to, og nedjusterer til 12 kroner pr. aksje, fra tidligere 21 kroner.

Etter mandagens kursfall handles XXL for 10,30 kroner, og aksjen har dermed falt 27 prosent på Oslo Børs hittil i år, og nær 40 prosent på ett år.

Meglerhus spriker

Senest 20. april gikk Arctic Securities motsatt vei. I en artikkel i Finansavisen hevdet analytiker Carl Frederick Bjerke i Arctic at XXL-aksjen har falt nok, og at «nåværende kursnivå gir en attraktiv risk/reward».

Analytikeren oppgraderte aksjen fra hold- til kjøpsanbefaling, samtidig som kursmålet på 13 kroner ble opprettholdt.

I mandagens oppdatering fra Pareto skriver meglerhuset at det venter at «like-for-like-veksten for første kvartal 2021 vil falle 10,6 prosent på grunn av dårlige vinterforhold og svake sportsdetaljytelser over hele Norden».

I tillegg forventes høyere kostnader og mindre gunstig valuta for selskapet.

«Våre anslag for resten av 2022 og 2023 er revidert ned da vi forventer at makroforhold vil resultere i mindre ikke-essensielt forbruk», skriveR Pareto ifølge nyhetsbyrået.