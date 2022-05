Torsdag var det Europris' tur å legge frem kvartalstall. Fasiten viser et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 278 millioner kroner, mens analytikerne ventet 254 millioner kroner, ifølge estimater innhentet av Infront.

I fjor var EBITDA-resultatet på 292 millioner kroner. Omsetningen endte på 1,76 millioner kroner, tilsvarende et fall på 0,2 prosent sammenlignet med i fjor. Justerer man for oppkjøp var omsetningsfallet på 5,5 prosent.

Omsetningen var 8 millioner kroner høyere enn analytikernes estimater. I første kvartal endte bruttomarginen på 44,3 prosent, tilsvarende en forbedring på 1 prosentpoeng sammenlignet med i fjor.

Europris (Mill. kr) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 1.716 1.718 EBITDA 278 292 Resultat før skatt 116 136 Resultat etter skatt 89 104



Helt nederst i regnskapet satt Europris igjen med et overskudd på 88 millioner kroner mot 104 millioner kroner i fjor. Ved utgangen av kvartalet var likviditetsreservene på nærmere 1,4 milliarder kroner.

«Vi vurderer rapporten som sterk med tall over konsensus og en god start på april-salget. Vi forventer at konsensus oppjusterer estimatene for inntjeningen med 3-5 prosent», er budskapet fra DNB Markets.

– Robust i usikre tider

I rapporten skriver Europris at kvartalet var påvirket av negative påske-effekter, siden påsken er viktig for lavpriskjedens inntjening. I tillegg påvirket en mild vinter salget av sesongprodukter.

– Vi er fornøyd med utviklingen i første kvartal og er godt forberedt for den viktige kommende sommersesongen. Gitt økt inflasjon og høyere renter samt krigen i Ukraina, er verden utvilsomt en mer usikkert sted enn det var for et kvarter siden, sier konsernsjef Espen Eldal i en børsmelding.

Han tror Europris-konseptet med lave priser er godt posisjonert i dagens usikre verden.

– Hvordan den nye normalen vil utspille seg er vanskelig å forutsi, men Europris-konseptet har historisk vist seg å være robust i usikre tider. Med et bredt og tilgjengelig butikknettverk, et bredt produkttilbud til lave priser og attraktive kampanjer, er vi klare til å levere på ambisjonen vår om å bli det av de beste forhandlerne i Europa, sier konsernsjefen.

