Straffes av et tøffere personmarked

Netthandelsselskapet Komplett la frem en omsetning på 2,6 milliarder kroner i første kvartal, ned 0,8 prosent sammenlignet i fjor.

Inntektene fra personmarkedet (B2C) falt med 14,6 prosent, mens inntektene fra bedriftsmarkedet og distribusjon økte med henholdsvis 20,5 og 19,8 prosent.

Det justerte driftsresultatet endte på 37 millioner kroner, hvilket gir en margin på løvtynne 1,4 prosent. I fjor var driftsresultatet på 93 millioner kroner og marginen 3,5 prosent.

Komplett (Mill. kr) 1. kv./22 1. kv./21 Driftsinntekter 2.606 2.627 Driftsresultat 20 90 Resultat før skatt 11 86 Resultat etter skatt 7 95



Intens kampanjeaktivitet

Driftsresultat endte på 20 millioner kroner, ned fra 90 millioner kroner i fjor. Helt nederst i regnskapet sto det igjen 7 millioner kroner.

– Første kvartal har vært en begivenhetsrik periode for Komplett med robust og vedvarende tosifret inntektsvekst på tvers av B2B og distribusjonsegmentet på toppen av solid fremgang i 2021. De siste månedene har veksten i B2C elektronikkmarkedet flatet ut etter en periode med sterk vekst, sier konsernsjef Lars Olav Olaussen, og fortsetter:

– Sammen med intens kampanjeaktivitet førte dette til en nedgang på topplinjen for B2C. Fra et langsiktig perspektiv fremstår de fundamentale faktorer i elektronikkmarkedet sterke, og den gunstige nettmigrasjonen fortsetter, men vi forventer at de mykere markedsforholdene fortsetter i de kommende kvartalene.

I februar kjøpte Komplett opp svenske NetOnNet for 3,8 milliarder kroner. Etter transaksjonen vil Stein Erik Hagen fortsette som største aksjonær med rundt 40 prosent eierandel.

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00