Amazon bommet kraftig - aksjen stuper 8 prosent i etterhandelen

(Saken oppdateres)

Amazon har rapportert sterk årlig inntjening og inntektsvekst de siste to årene, særlig på grunn av mange hjemmeværende kunder. Men Amazons vekst har avtatt betydelig det siste året etter lettelser i restriksjonene. Her er tallene for første kvartal:

116,44 milliarder dollar i salgsinntekter, hvor det på forhånd var ventet 116,43 milliader dollar.

Et tap på 7.56 dollar pr. aksje, mot estimatene på 8,40 dollar pr. aksje i inntjening .

. Amazon Web Services: 18,44 milliarder dollar, mot 18.27 milliarder dollar som var forventet.

Markedsføring: 7,88 milliarder dollar, mot estimatene på 8,17 milliarder dollar.

Amazon-aksjen har klart underprestert det siste året, sammenlignet med det brede markedet. I juli 2021 gjorde Amazon-aksjen det bedre enn S&P 500, men fulgte markedet resten av året. Helt frem til januar 2022, da aksjen stupte.

Selv om aksjen steg i februar og igjen i mars, har ikke Amazon klart ta igjen forspranget. Før tallene ble publisert har Amazon-aksjen gitt en 1-års avkastning på rundt -13,0 prosent, godt under S&P 500s avkastning på -0,3 prosent.

I etterhandelen falt aksjen 10 prosent rett etter tallene ble publisert, men har i skrivende stund redusert tapet noe og er kun ned 8 prosent.