Arbeidsgiverorganisasjonen Virke sier oppgjøret med Handel og Kontor kom i havn innenfor rammene fra frontfagene, noe de er fornøyd med

– Det viktigste for Virke har vært å sikre konkurransedyktige virksomheter og trygge arbeidsplasser, sier Virke-direktør Ivar Horneland Kristensen i en pressemelding.

Partene er enige om et generelt tillegg på 1,50 kroner. I tillegg ble de under meklingen enige om endringer i sykepengeordningen. Den skal nå sikre full lønn under sykdom i tre måneder.

Handel og Kontor sier de dermed har fått gjennomslag for sitt hovedkrav. Forbundsleder Christopher Beckham kaller resultatet en viktig prinsipiell delseier.

– Minst tre måneders full lønn under sykdom er så langt vi kom denne gangen. Men det er ikke slutten. Det er heller starten på en reise for full lønn under sykdom og foreldrepermisjon, sier han.

Forbundet anbefaler medlemmene å stemme ja når resultatet nå sendes ut på uravstemning.

Da fristen gikk ut ved midnatt, var det fare for at rundt 5.000 ansatte i 255 bedrifter kunne bli tatt ut i streik fra lørdag morgen. LO-forbundet Handel og Kontor hadde på forhånd informert medlemmene om at de skulle møte på jobb som normalt, med mindre de fikk SMS om at det var tatt ut i streik.

(NTB)