Karl Lagerfeld solgt for 210 millioner dollar

Majoriteten av Karl Lagerfelds motemerke ble mandag solgt til G-III Apparel Group for 210 millioner dollar, melder Bloomberg. G-III kjøpte 81 prosent av Karl Lagerfeld fra en gruppe private og offentlige investorer.

Lagerfeld, som døde i 2019, var best kjent for å være kreativ direktør for Chanel gjennom flere tiår.

Med dette kjøpet utvider G-III sin portefølje av merkevarer som også inkluderer Tommy Hilfiger, DKNY og Calvin Klein.