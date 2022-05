Reitan lanserer ny butikkjede

Reitan Retail lanserer bykonseptet Innom, som skal tilby fersk bakst, sunn snacks og lavpris-dagligvarer for folk i farten, går det frem av en pressemelding.

– Innom er en nyskapende blanding mellom convenience og dagligvare – det beste fra to verdener. Her skal vi teste ut fremtidens butikk for urbane kunder med høye krav til både enkelthet og ansvarlighet, sier Reitan Retail-sjef Ole Robert Reitan i en kommentar.

Innom-konseptet er tredelt. Foruten matbutikk-delen med 3.000 dagligvarer og convenience-delen med rundt 80 spiseklare ferdigretter og sunn snacks følger også et eget bakeri med over 50 ulike brød og bakevarer.

Den første butikken åpner på Grünerløkka i Oslo 5. mai.

– Innom skal være et sted du har lyst til å stikke innom for en kaffe på vei til jobb, en snacks på vei fra trening, rykende ferske croissanter til frokost eller bare melk og brød, sier daglig leder Havva Kara i en kommentar.

Kvinnen med ti år bak seg i Rema 1000-systemet har ledet arbeidet med å utvikle konseptet og skal selv drive butikken i oppstartsfasen.