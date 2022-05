Advarer om usikkerhet etter rekordtall

Den danske smykkeprodusenten Pandora rapporterte rekordstore inntekter første kvartal, men opplever mer usikkerhet for helårsinntektene. Dette grunnet krigen i Ukraina og høyere inflasjon.

«Vi er veldig fornøyde med den sterke starten på året med rekordinntekter for et første kvartal», sier adm. direktør Alexander Lacik.

Selskapet økte salget i første kvartal til 5,7 milliarder danske kroner og slo analytikernes forventninger med en halv milliard. Selskapet leverte et driftsresultat på 1,3 millioner danske kroner, opp fra 0,9 milliarder samme periode i fjor.

Selskapet hadde en organisk vekst på 21 prosent første kvartal i år, sammenlignet mot 13 prosent i samme periode i fjor.

For hele 2022 venter selskapet nå en organisk vekst på 4–6 prosent, mot en tidligere guiding på 3–6 prosent. Justeringen kommer til tross for krigen i Ukraina og inflasjon.

Halvert trafikk i Kina

– Det er en bred vekst på alle produktplattformer og kjernemarkeder, med unntak av Kina, sa Lacik til Reuters.

Butikkene i Kina ble hardt rammet av landets strenge coronatiltak og butikktrafikken gikk ned med 50 prosent sammenlignet med 2021.

Pandora sier at de sikrer prisene for sine viktigste råvarer som sølv og gull et år frem i tid, noe som betyr at kortsiktige prissvingninger på råvarer ikke påvirker selskapet.