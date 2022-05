Første salgsfall noensinne

Den tyske netthandelsgiganten Zalando hadde i første kvartal sitt første salgsfall siden oppstarten i 2008.

Omsetningen falt med 1,5 prosent ned til 2,2 milliarder euro. Til sammenligning var salgsveksten på 46,8 prosent samme kvartal i fjor, med god hjelp fra coronapandemien da fysiske butikker var stengt.

«Salgsnedgangen kan forklares av høyere inflasjon, samt at krigen i Ukraina fører til økt økonomisk usikkerhet», sier Robert Gentz, en av Zalandos toppsjefer og gründere.

Zalandos driftsresultat for første kvartal ble på minus 52 millioner euro, som tilsvarer 513 millioner kroner. I første kvartal i fjor gikk selskapet med et overskudd på 93 millioner euro i fjor.

Selskapet hadde en kundevekst på 17 prosent, til 48,8 millioner aktive kunder. Antallet ordre steg med 4 prosent, til 58 millioner ordre. Den gjennomsnittlige handlekurven, som er hvor mye kunden kjøper for i snitt, sank med 2 prosent til 56 euro pr. handlekurv.

Selv om salget falt i første kvartal estimerer Zalando at salgsveksten for året vil havne på mellom 12 og 19 prosent, samt at driftsresultatet vil havne i den nedre delen av prognoseintervallet mellom 430 og 510 millioner euro.