Betydelig inntektsfall for Adidas

Den tyske treningsklærprodusenten Adidas leverte fredag tall for første kvartal. Selskapet blir hardt rammet av Kinas coronanedstengning.

Adidas omsetning for første kvartal falt med 3 prosent på verdensbasis, til 5,3 milliarder euro. Driftsresultatet for første kvartal havnet på 437 millioner euro. Resultatet fra videreført virksomhet falt 38 prosent til 310 millioner euro.

I Stor-Kina falt salget med 35 prosent i første kvartal. Det forventes at inntektene i Kina vil fortsette å falle som følge av stengte butikker og sterk trafikknedgang.

– Adidas venter å gå tilbake til vekst i markedsregionen Asia-Pacific, hvor inntektene falt med 16 prosent i første kvartal, sier Kasper Rorsted, adm. direktør i Adidas.

Markedene i Europa, Midtøsten og Afrika ble i første kvartal påvirket av forsyningsmangelen, men markedene hadde likevel en salgsvekst på 9,1 prosent.

Adidas opprettholder sin guiding for 2022, men legger til at Kina-nedstengningen gjør at de forventer å ende i den nedre delen av den guidede omsetningsveksten på 11-13 prosent.

Ledelsen i Adidas forventer å levere et årsresultat på nærmere 1,8 milliarder euro.