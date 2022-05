– Sjette generasjon får sommerjobb for første gang i selskapet i år. Vår eldste datter er 16, og man må være 16 for å kunne jobbe i selskapet, sier Brynildsen.

Brynild ble etablert i 1895, og selskapet produserer og selger kjente merkevarer innen godteri og nøtter som Den Lille Nøttefabrikken, Brynild, Dent, Minde Sjokolade og St. Michael. I tillegg selger selskapet hygieneprodukter som Nivea, Dobbeldusch, Labello og Atrix i det norske markedet.

Produserer i Fredrikstad

Selskapet produserer alle godteri- og nøtteproduktene på fabrikkene i Fredrikstad og i Årjäng i Sverige. Årjäng-fabrikken – Troll-Gott – ble kjøpt opp i fjor etter å ha samarbeidet i mange år.

Brynild Gruppen (Mill. kr) 2021 2020 Driftsinntekter 893,1 804,5 Driftsresultat 57,8 36,4 Resultat før skatt 51,7 30,1 Resultat etter skatt 40,1 21,5

Omsetningen økte med 11 prosent, og resultatet før skatt la på seg 21,4 millioner til 57,8 millioner i fjor. Selskapet solgte 74 millioner produktenheter – nesten 290.000 hver arbeidsdag. Omsetningen er i all hovedsak basert på det norske markedet med 703 millioner av totalt 895 millioner herfra.

I 2019 var omsetningen i konsernet på 767 millioner, og coronarestriksjonene i 2020 og 2021 ga norsk dagligvarehandel gode dager.

ENDRER DESIGN: Den 60-år gamle Stupedama har i år kommet i nye versjoner. FOTO: Brynild

– Vi har en plan vi følger med stabil utvikling over flere år, og selv om vi har merket nedgang i salget i første kvartal, opprettholder vi vårt vekstmål over tid på 3 til 5 prosent i snitt på årsbasis. Vi skal ta markedsandeler og øke omsetningen, men om dagligvarehandelen får en tilbakegang, kan vi ikke oppheve tyngdekraften, sier Brynildsen.

Dyrere råvarer

Han forteller at de som alle andre merker at tilgangen og prisene på råvarer har endret seg kraftig, både under coronaen, og spesielt etter at Ukraina-krigen startet.

– Vi handler fra alle verdens kontinenter bortsett fra Antarktis, men bruker i liten grad råvaremeglere. Vi har kontroll på hele verdikjeden fra råvareinnkjøp til sluttprodukt på våre godteri- og nøtteprodukter, noe vi har hatt i mange år. Det er vi glade for idag, sier han.

– Hvor mye har prisen på råvarene dere bruker steget?

– Kakao, nøtter, sukker, rapsolje, glykose, melk og stivelse er viktige produkter for oss, og det er forskjellig hvor mye de har økt, men det er i dag helt andre prisøkninger enn vi tidligere har sett, sier han.

Familiestyrt

Han satte seg i sjefsstolen for seks år siden, og overtok etter faren Jon Brynildsen som hadde hatt samme stilling.

– Det var ikke selvsagt at jeg skulle overta etter en etappe med ledelse utenfor familien, men da styret ga meg tilliten, var det ikke vanskelig å takke ja etter å ha gått gradene i 11 år. Vi er familieeiet fra samme gren, som gjør det lett å ta raske beslutninger og utfordre tungvektere som Orkla og internasjonale giganter, sier han.

Han og søsteren Jannike C. Brynildsen eier 45 prosent hver av aksjene, mens Jon Brynildsen er styreleder og har de siste 10 prosentene.