Gjorde tidenes loppemarkedskupp

35 dollar sto det på lappen. Dermed slo hun til. Bysten sto under et av de mange bordene på loppemarkedet, og Young fattet interesse for den ettersom hun selv har en egen bruktbutikk.

Young spente marmorbysten fast i passasjersetet og reiste hjem. Men ettersom hun har et visst øye for gamle gjenstander, forsto hun at marmorbysten kanskje ikke var hvilke hagenisse som helst, skriver The New York Times.

– Jeg tok den ut i lyset. Han hadde tydelige reparasjoner og så gammel ut. Jeg har vært på museum, og jeg har sett romerske marmorhoder før, sier hun til avisen.

Young fikk hjelp av et par auksjonshus som kunne slå fast at skulpturen var om lag 2.000 år gammel og kom fra den private samlingen til kong Ludvig I av Bayern (1786-1868).

Hvordan den havnet i Texas, er fortsatt et mysterium, men trolig var det en amerikansk soldat som tok den med seg etter at kongens slott ble bombet under annen verdenskrig.

Det ble raskt klart at Young ikke kunne erklæres som bystens rettmessige eier og beholde den selv.

– Det var ekstremt bittersøtt må jeg si, men kunsttyveri og krigsplyndring er en forbrytelse, og det vil jeg ikke delta i, sier hun.

Bysten er nå utstilt på San Antonio Museum of Art i Texas før den neste år skal sendes tilbake til Tyskland. Young skal også ha fått en symbolsk finnerlønn.

(NTB)