Nikotinsjokk i Sverige: Snuskjempe til ny rekord på gigantbud

Amerikanske Philip Morris, verdens største tobakkselskap, byr 106 svenske kroner pr. aksje i Swedish Match, og styret i det svenske tobakkselskapet anbefaler aksjonærene å akseptere budet, opplyses det onsdag.

Budet verdsetter Swedish Match til 161,2 milliarder svenske kroner, og utgjør en premie på 39,4 prosent over Swedish Match-aksjens sluttkurs på 76,06 kroner mandag denne uken, da det ble meldt om langt fremskredne samtaler om et oppkjøp.

Det utgjør en premie på 39,7 prosent over volumvektet gjennomsnittskurs for Swedish Match de seneste 30 handelsdagene frem til 9. mai, på 75,86 svenske kroner. Og en premie på 46,6 prosent over snittkursen de seneste 90 handelsdagene.

Onsdag stiger Swedish Match-aksjen kraftig i Stockholm, til soleklar ny rekord, etter å ha nådd ny all-time high på 97,42 kroner tirsdag.

Philip Morris International, med Marlboro blant sine mest kjente merkenavn, fremsetter budet gjennom datterselskapet Philip Morris Holland Holdings. Det er betinget av minst 90 prosents aksept. Akseptperioden ventes å starte rundt 23. juni og vare til rundt 30. september.

Mindre helseskadelige alternativer

Rykter om et Swedish Match-oppkjøp har versert i lang tid allerede. Og sent i fjor mente SEB at sannsynligheten for et oppkjøp av snusgiganten var større enn noen gang.

Både Philip Morris og British American Tobacco ble nevnt som kandidater med store ambisjoner innen røykfrie nikotinprodukter.