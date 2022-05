McDonald's har iverksatt en prosess for å selge sin russiske virksomhet, skriver selskapet i en pressemelding mandag. Dermed setter fastfood-giganten strek etter over 30 års virke i landet.

Selskapet varslet 8. mars at det ville stenge sine 850 restauranter og pause virksomheten i Russland, men tar nå altså steget helt ut.

«Den humanitære krisen forårsaket av krigen i Ukraina har gjort det uforutsigbart å operere i landet, og har ledet oss til den konklusjon at vedvarende eierskap av den russiske virksomheten ikke lenger er holdbar eller konsistent med McDonald's-verdier», heter det i meldingen.

Tar milliardtap

Som et resultat av sin Russland-exit forventer selskapet å bokføre en avsetning på omtrent 1,2-1,4 milliarder dollar for å skrive ned sin nettoinvestering i markedet og anerkjenne et betydelig valutatap som tidligere er registrert i aksjekapitalen.

Som et resultat av avsetningen guider fastfood-giganten en driftsmargin på 40-tallet i 2022, mens den eksklusive nedskrivninger og «andre strategiske avsetninger» ventes på midten av 40-tallet.

Eksklusive restaurantene i Russland øyner McDonald's en netto 2022-vekst i antall filialer på over 1.300, og at disse vil bidra med rundt 1,5 prosent omsetningsvekst på tvers av systemet (målt i faste valutakurser).

Investeringene i 2022 forventes til 2,1-2,3 milliarder dollar.

Sikrer jobbene

McDonald's søker etter en lokal kjøper, og har som intensjon at restaurantene ikke skal bruke McDonald's-navnet, -logoen, -merkevaren eller -menyen («de-Arching»), selv om selskapet vil beholde varemerkeregistreringen i Russland.

Fastfood-giganten vil sikre at ansatte i den russiske virksomheten får utbetalt frem til salget er sluttført, og at de blir sysselsatt i ethvert selskap som potensielt overtar.

McDonald's-restaurantene i Ukraina holder fremdeles stengt, samtidig som de ansatte får fullt utbetalt og kjeden hjelper ukrainske flyktninger på tvers av Europa med mat, bolig og arbeid.