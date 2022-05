Byggevarekjeden Home Depot kan vise til rekordinntjening i første kvartal. Aldri før har den amerikanske byggvaregiganten solgt mer i løpet av regnskapsårets tre første måneder.

– Regnskapsåret 2022 har hatt en sterk start ettersom vi leverte det høyeste salget i første kvartal i selskapets historie, sier konsernsjef og president Ted Decker.



I løpet av regnskapsårets tre første måneder solgte Home Depot varer for til sammen 38,91 milliarder dollar. En vekst på 3,8 prosent fra samme periode i fjor. Det var på forhånd ventet at at byggevaregiganten ville få en omsetning på 36,72 milliarder dollar, skriver CNBC.

Home Depot (Mrd. USD) 1. kv./'22 1. kv./'21 Omsetning 38,9 37,5 Driftsresultat 5,9 5,8 Resultat etter skatt 4,2 4,1

– Den solide ytelsen i kvartalet blir bare enda mer imponerende med tanke på at vi sammenlignet med fjorårets historiske vekst og fikk en tregere start på våren i år. Disse resultatene er en direkte gjenspeiling av våre medarbeideres fortsatte evne til å effektivt navigere i et utfordrende og dynamisk miljø.

Bedre utsikter

Resultat pr. aksje endte på 4,09 dollar, opp fra 3,86 dollar pr. aksje i første kvartal i fjor. Det var på forhånd ventet et resultat på 3,68 pr. aksje. Mens driftsresultatet endte på 5,93 milliarder dollar, opp fra 5,78 milliarder i samme periode året før. En forbedring på 2,6 prosent.

Tirsdagens resultater viser at forbrukerne fortsatt er interesserte i å pusse opp hjemme, selv om ting begynner å åpne opp etter pandemien, og i førmarkedene på Wall Street er Home Depot opp 4 prosent, melder CNBC.



Etter en sterk start på året har også byggevaregiganten fått større selvtillit, og har valgt å øke guidingen. Nå ser Decker og co for seg en salgsvekst på 3 prosent for 2022, og forventer at veksten på inntjening pr. aksje blir middels-ensifrede, opp fra «litt positiv» salgsvekst og en resultatvekst pr. aksje på de lave ensifrede.