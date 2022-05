Økte drivstoffkostnader og fulle lagerbeholdninger får skylden for det skuffende resultatet. For selv med en inntjening som overgikk forventingene, klarte ikke Walmart beskytte seg mot økte utgifter.

Walmart hevet guidingen for i år, og sier nå at de forventer at omsetningen vil øke med 4 prosent for året, mot 3 prosent som de tidligere har anslått. Likevel senker varehuskjeden resultatforventningene, og reduserer årets resultat pr. aksje med rundt 1 prosent. De har tidligere sagt at de forventer et mellom-ensifrede økning, skriver CNBC.

Walmart (Mrd. USD) 1. kv./'23* 1. kv./'22* Omsetning 141,6 138,3 Driftsresultat 5,3 6,9 Resultat etter skatt 2,1 2,7 *regnskapsår

Finansdirektør Brett Biggs sier til CNBC at den kraftige prisstigningen i drivstoffpriser, sammen med høyere lønnskostnader og lagernivåer tynger selskapet. Ifølge Briggs blir heller ikke varer som griller, planter og lignende solgt på grunn av «uvanlig kjølig vær i USA.»

Med 141,6 milliarder dollar tjent inn i første kvartal, overgikk Walmart forventingene, ifølge tall hentet fra Refinitiv. Men resultatene etter avgifter skuffet. Walmart fikk et justert resultat pr. aksje på 1,30 dollar, mot 1,69 i samme periode i fjor. Det var på forhånd ventet et resultat pr. aksje på 1,48 dollar. Mens resultatet etter skatt kom på 2,1 milliarder dollar, ned fra 2,7 i samme periode året før.