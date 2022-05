Handelsgiganten Target leverte onsdag kvartalstall som var langt unna Wall Streets forventninger, og aksjen falt over 22 prosent i førhandelen.

Target fikk et resultat pr. aksje på 2,19 dollar. Det var på forhånd ventet et resultat på 3,07 dollar pr. aksje, viser konsensusestimater hentet fra Refinitiv. Omsetningen overgikk derimot forventningene med 25,17 milliarder dollar mot 24,49 milliarder, skriver CNBC.

«Uvanlig høye kostander»

Target, som er kjent for billige, men elegante klesmerker og innredning, økte omsetningen med 4 prosent. Likevel bommet selskapet på resultatmålet deres siden inntektene deres ble etterfulgt av «uvanlig høye kostnader», ifølge konsernsjef Brian Cornell.

Target (Mrd. USD) 1. kv./'22 1. kv./'21 Omsetning 25,2 24,2 Driftsresultat 1,3 2,4 Resultat etter skatt 1,0 2,1

– Selv om vi så sunn topplinjevekst i kvartalet, var vi mindre lønnsomme enn vi forventet å være eller har til hensikt å være over tid, sa Cornell til de fremmøtte journalistene ved fremleggelsen.



Ifølge CNBC hadde Target blant annet utfordringer med at varer ble levert for tidlig eller for sent, og at antall ansatte som økte ved distribusjonssentre samtidig som at varesalg endret seg fra tidligere.

Targets resultater gjenspeiler en annen amerikansk kjempe som skuffet markedet tirsdag, Walmart. Walmart hadde også inntekter som overgikk estimatene, men på grunn av økte drivstoffkostnader og fulle lagerbeholdninger ble resultatet likevel særdeles skuffende. Walmart falt 11 prosent på børsen tirsdag, etter å ha falt 7 prosent i førhandelen.