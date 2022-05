Toppsjef går av etter kursras

Under Armour-sjefen Patrik Frisk går av i slutten av måneden etter at sportsutstyrsprodusenten leverte skuffende resultater første kvartal. Frisk går av etter to år i stillingen og grunnen er at selskapet skal forsøke å øke salget igjen, ifølge The Wall Street Journal.

Siden Frisk tok over som adm. direktør i begynnelsen av 2020, har Under Armour-aksjen falt med nesten 50 prosent.



Aksjen falt nylig over 20 prosent, da selskapet leverte sine førstekvartalstall. Selskapet meldte at de forventet at salget vil fortsette å være utfordrende, samt at de har problemer med forsyningskjeden, som igjen øker selskapets driftskostnader.

Frisk trekker seg også som styremedlem, men blir værende som rådgiver til og med 1. september og vil yte konsulenttjenester frem til september 2023.

Toppsjefen får med seg nesten 70 millioner kroner som en del av sin sluttpakke.