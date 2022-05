– Dette synes vi er morro, sier konsernsjef Anders Fjeld i Kid.

Torsdag varslet han og finansdirektør Eystein Lund i kvartalsrapporten at investeringsnivået i vedlikehold skal økes fra 80-90 til 100 millioner kroner årlig for å kunne utvide flere butikker, åpner flere butikker og pusse opp butikker de har.

Ifølge Kid-sjefen snakker man om at den typiske norske butikken med tiden skal økes fra 450 til 600 kvadratmeter.

Det er særlig vekst fra nye produkter og nye produktkategorier som forsvarer investeringen i mer plass, forklarer Fjeld:

– Det er på basis av det vi har lansert historisk av varer og det som kommer fremover. Det har også historisk vært veldig lønnsomt å pusse opp butikkene og flytte dem til bedre lokasjoner.

Klippet over er fra et intervju med Kid-ledelsen om resultatene for første kvartal. Du kan se hele intervjuet med Kid-ledelsen her: