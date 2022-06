Fortsatt fall i overskuddet til Alibaba

I likhet med store deler av den kinesiske økonomien er også Alibaba blitt rammet av nedstengninger og strenge smittevernregler som følge av coronapandemien.

Selskapet har også måtte kjempe mot hardere konkurranse samtidig som myndighetene har innført strenge regler for å hindre Kinas teknologikjemper i å blokkere for konkurranse.

Overskuddet for fjoråret endte på 87 milliarder kroner. Samtidig meldte selskapet at resultatet for kvartalet fra januar til mars var et tap på 23 milliarder kroner som følge av reduserte verdier på selskapets eiendeler.

Omsetningen økte imidlertid med 9 prosent og utgjorde 290 milliarder kroner under fjoråret.

Alibaba måtte i fjor også betale 27 milliarder kroner i gebyr fordi myndighetene mente selskapet drev handel på urettferdig vis.

(NTB)