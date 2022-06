Sitter på stappfulle varelagre

De store varehandelsgigantene skyndtet seg for å fylle opp lagrene i fjor som følge av skyhøy vareetterspørsel og flaskehalser i forsyningskjedene.

Noen aktører gikk til og med så langt som å leie inn egne båter til å frakte varene. Men nå må de finne ut av hvordan de skal selge alle varene.

Varelagrene steg til 44,8 milliarder dollar, tilsvarende 424 milliarder kroner, for selskapene i S&Ps konsumindekser med en markedsverdi på minst 1 milliard dollar og som har rapportert kvartalstall de siste to ukene, ifølge data fra Bloomberg.

Det er opp mer enn 26 prosent for ett år siden.

Overskuddet av varer slo på lønnsomheten til noen aktører, med Walmart som måtte betale mer for lagringsplass og Target og Gap som måtte kutte prisene.

Skifte i forbruk

Tidligere har oppblåste varelagre vært et signal på økonomisk nedbremsing eller resesjon ettersom kundene kjøper mindre. På den andre siden steg det inflasjonsjusterte private forbruket med 0,7 prosent fra mars til april i år - det raskeste tempoet på tre måneder.

Så lenge amerikanerne fortsetter å bruke penger, kan de fylte lagrene gi støtte til varehandelskjedene hvis flaskehalsene forverrer seg i sommer, påpeker Bloomberg.

Men giganten Macy's rapporterer om et skarpt skifte i forbruket på fritidsklær og interiør - populære kategorier under pandemien - til arbeidsklær og klær for spesielle anledninger. Det har ført til at selskapet sitter med et overskuddslager av klær kunder ikke lenger etterspør.

Ifølge Bloomberg betyr det at Macy's må kutte prisene for å gjøre plass til varer kundene i større grad etterspør. Target, som noterte et hopp i varelagrene på 43 prosent, er i samme båt. Det samme er kleskjedene Gap og Abercrombie & Fitch.