Nordea spår pengeregn neste uke

Nordea spår pengeregn fra Clas Ohlson, melder Dagens Industri.

Når butikkjeden rapporterer om kvartalsresultater neste uke, regner banken med at disse vil vise en halvering av driftsunderskuddet på 64 millioner svenske kroner fra samme periode i fjor. Den aktuelle perioden, som går fra februar til april, er sesongmessig et svakt kvartal for Clas Ohlson.

Dessuten ser Nordea gode muligheter for større utdelinger til aksjonærene, ifølge avisen.

Med henvisning til selskapets sterke finanser venter Nordea at utbyttet høynes fra 6,25 til 7,25 kroner pr. aksje.

Banken ser også rom for ekstraordinært utbytte eller at selskapet kunngjør tilbakekjøp av aksjer.

Kjøpsanbefaling

Nordeas anbefaling for Clas Ohlson-aksjen er «kjøp», og kursmålet er 130 kroner, ifølge DI.

Tirsdag handles Clas Ohlson-aksjen til rundt 120 kroner i Stockholm-handelen.

Sterke måneder

Clas Ohlson presenterer både salgstall for mai og rapporter for regnskapsmessige fjerde kvartal og hele forrige regnskapsår den 8. juni – onsdag neste uke. Selskapet planlegger dessuten å avholde kapitalmarkedsdag denne dagen.

Clas Ohlson slo analytikernes forventninger med klar margin med sine salgstall for april, som viste en organisk vekst på 14 prosent. Måneden før var den organiske salgsveksten enda større, på 18 prosent, mens februar ble en skuffende måned med halvparten så svak vekst som ventet.

Nordeas forventning for mai er en mer normal salgsvekst på 4 prosent, ifølge DI.

Tallene for fjerde kvartal 2021 viste forøvrig en omsetning på 1,54 milliarder svenske kroner og et underskudd etter skatt på 65 millioner.

Hele 2021 endte med en salgsnedgang på 5 prosent til 8,28 milliarder kroner. Driftsoverskuddet ble økt med 11 prosent til 608 millioner kroner, og resultatet etter skatt med 12 prosent til 421 millioner.