Norske ølpriser i London

Prisen for en pint med øl i Storbritannia har steget med mer enn 70 prosent siden finanskrisen i 2008, og prisen for et glass krysset har for første gang krysset over 8 pund i London.

Ifølge den britiske storavisen Financial Times, som viser til data fra analysehuset CGA, har snittprisen for et pint øl i Storbritannia steget fra 2,3 pund i 2008 til 3,95 pund i år.

Den aller dyreste ølen i undersøkelsen fant man i London på 8,06 pund, tilsvarende 95 kroner, mens den billigste på 1,79 pund er å finne i grevskapet Lancashire i nordvest-England.

Økte kornkostnader som følge av Ukraina-krigen får mye av skylden, men også økte lønninger og høye strømpriser har tvunget pubene til å kreve mer fra øltørste kunder.

Intet valg

Styreleder Clive Watson i City Pub Group, som drifter 41 puber i London og på sørkysten, sa at kostnadene for ingrediensene er opp 10 prosent.

– Lønnsinflasjonen er trolig opp 7 prosent og strømprisen er opp 100 prosent, så kostnadsøkningene vil sannsynligvis øke prisen for en pint med øl med opptil 12-13 prosent, sier han til Financial Times.



Avisen skriver at flere puber har nølt med å høyne prisene ettersom de prøver å tiltrekke seg flere kunder tilbake etter en lang pandemi og nedstengninger.

Men skarpe økninger i råvarekostnadene på grunn av krigen i Ukraina – et av verdens største hveteprodusenter – strøm- og lønnsøkninger gir dem imidlertid få andre alternativer.

Svært negativt

Bernstein-analytikere skriver i et notat at de økte kostnadene for bygg – et av hovedingrediensene i øl – er svært negativt for bryggeriene.

«I et realistisk verste utfall kan kan man se at kostnadene for maltet bygg stige med rundt 70 prosent i år,» skriver analytikerne.



De økte råvarekostnadene er heller ikke begrenset til Storbritannia. I februar kunngjorde nederlandske Heineken – verdens nest største ølprodusent etter brasiliansk-belgiske AB InBev - og danske Carlsberg at de vil øke ølprisene i år for å kompensere for økte råvarekostnader.