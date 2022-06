Meglergigant Morgan Stanley skriver i et notat at små selskaper utkonkurrerer sine større motparter.

Strateg Michelle Weaver sier at multiplene hos de små selskapene har falt tungt sammenlignet med de store, og at det ser ut til at aksjene har bunnet ut nå.

– Vårt base case er at oppturen vi har sett i det siste vil vise seg å være et bearmarkeds-rally. Vi ser maks oppside i S&P 500 på 4.300 poeng, men tror mindre aksjer kan stige mer prosentvis, sier Weaver ifølge CNBC.

Halvlederselskapet Ambarella har rundt 40 prosent oppside fra fredagens sluttkurs, ifølge Morgan Stanley. Inntektene kommer hovedsakelig fra prosessering av video og overvåkning, men at vekstmulighetene er store rundt automatisering i bilsektoren samt kunstig intelligens og robotisering.

Analytiker Lauren Schenk peker på at luksusmarkedsplassen Farfetch handles til historisk lave kurser. Kursmålet på 30 dollar gir 240 prosent oppside.

Treningsklærprodusent On Holding er neste på listen. Meglerhuset liker «den attraktive businessmodellen, bedring i finansiell profil og rom for revisjon både i resultat pr. aksje og reprising i 2022 og videre».

Weaver understreker at «anbefalingen er relativ og at de ser for seg absolutt nedside i sin tidshorisont».