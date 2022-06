Den amerikanske lavpriskjeden Target advarer investorer om at resultatet vil påvirkes negativt i andre kvartal når selskapet kutter prisene for å selge unna uønskede varer. Nå tar ledelsen aggressive skritt for å kvitte seg med ekstra varelagre.

Straffes knallhardt

Aksjen stuper 9 prosent i tirsdagens førhandel på New York-børsen.

AKSJESTUP: Lavpriskjeden Target har store varelagre og krympende marginer. FOTO: Bloomberg

– Vi mener det er klokt av oss å være beslutningsdyktige, handle raskt, komme ut i forkant av dette, adressere og optimalisere varelageret vårt i andre kvartal. Vi tar de nødvendige grepene for å fjerne overflødige varelagre, sier adm. direktør Brian Cornell i et intervju med CNBC.

Vil unngå ytterligere problemer

Ved å ta raske grep håper Cornell at Target kan avverge ytterligere problemer og gi plass til varer som kundene ønsker, slik som dagligvarer, skjønnhetsartikler, husholdningsartikler og sesongbaserte varer, typisk skolemateriell. Samtidig understreker Target-sjefen at selskapets butikker og nettsted opplever god pågang.

Ifølge CNBC forventer Target at driftsmarginen for andre kvartal vil være rundt 2 prosent. Det er betydelig lavere enn guidingen på 5,3 prosent som ble gitt for mindre enn tre uker siden. I siste halvdel av 2022 venter ledelsen at marginene vil være i området rundt 6 prosent – altså bedre enn gjennomsnittsresultatet for høstsesongen i årene før pandemien begynte.

Hittil i år har Target-aksjen falt nesten 40 prosent.