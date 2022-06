Under pandemien har netthandelen skutt i været, og 83 prosent av alle nordmenn over 18 år oppgir å ha handlet over nett de seneste to årene.

I en ny undersøkelse kommer det frem at tre av ti nordmenn er blitt lurt når de handlet gjennom netthandel det seneste året. Ifølge undersøkelsen som analyseinstituttet YouGov har utført sier hele 9 prosent av de som handlet over nett det seneste året, noe som tilsvarer rundt 300.000 nordmenn, at de er blitt lurt av en falsk nettbutikk eller kjøpt åpenbart falske produkter eller tjenester.

14 prosent sier de ikke har mottatt produktet eller tjenesten de kjøpte. Og like mange har fått et produkt eller en tjeneste som ikke virket slik den skulle eller var rett og slett ødelagt.

Tror ikke de får hjelp

Av de som ikke fikk produktet eller tjenesten de hadde forventet, oppgir hele 35 prosent at de ikke fikk hjelp fra noen verken butikk, betalingsløsning eller andre. Mens 21 prosent av de spurte oppgir også at de er usikre på om de får hjelp og om de ikke vil lide noe økonomisk tap etter bomkjøp via netthandel.

– Det er bemerkelsesverdig at så mange tror at de ikke får hjelp om de blir lurt på nett. Det er nemlig hjelp å få, sier Jakob Johannesson, bedrageriekspert hos Klarna.



Ifølge Johannesson kan folk som blir utsatt for nettsvindel benytte seg av Klarnas kjøperbeskyttelse. Denne dekker alle kjøp gjort med Klarna, uansett om du handler varer, tjenester eller billetter.

Frykter ID-tyveri

Ifølge undersøkelsen fra YouGov føler tre av fire nordmenn seg trygge når de handler over nett, men det de frykter mest er svindel og ID-tyveri (42 prosent). På en god andreplass kommer frykten for å ikke motta produktet, som 39 prosent av de spurte svarte.

Tre av ti (31 prosent) oppgir at de også er redde for ikke å få igjen pengene om de returnerer et produkt de allerede har betalt for.