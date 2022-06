Sportsgiganten XXL kunngjør i dag at de venter et fall i inntektene for andre kvartal, sammenlignet mot samme periode i fjor. Årsaken skal være et svekket forbrukersentiment og noe redusert etterspørsel etter sportsutstyr generelt.

Selskapets EBITDA forventes å ligge mellom 190 til 220 millioner kroner, som er en kraftig nedgang fra fjorårets 392 millioner kroner.



Totale driftsinntekter for konsernet i andre kvartal 2022 forventes å ligge på rundt 2,2 milliarder kroner, mot 2,4 milliarder kroner i fjor.

Høyere kampanjeaktivitet ventes å påvirke bruttomarginen og forventes å ligge på rundt 38-39 prosent, mot 41,8 prosent i fjor.

Forventningene kan endre seg ettersom de siste ukene i juni er viktige salgsuker for sportsgiganten.

«XXL har fleksibilitet i sine innkjøpsavtaler og vil tilpasse volumer til salg, og iverksetter flere kortsiktige tiltak for å tilpasse kostnadsnivået. Den tidligere kommuniserte strategien og utsiktene forblir uendret», ifølge selskapet.