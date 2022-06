Skjønnhetsgigant søker konkursbeskyttelse

Kosmetikkprodusenten Revlon søkte onsdag konkursbeskyttelse etter å ha slitt i konkurransen mot nettbaserte butikker de siste årene, melder Reuters.

Selskapet opplyste om eiendeler og gjeld på mellom 1 og 10 milliarder dollar, ifølge US Bankruptcy Court for Southern District of New York.

Konkursinnleveringen kommer dager etter at Wall Street Journal rapporterte at Revlon hadde gått inn i samtaler med långivere for å unngå konkurs.

Revlon har slitt med salget grunnet flaskehalser og tapt markedsandeler til selskaper som Kylie Jenners Kylie Cosmetics og Rihannas Fenty Beauty.

Revlon-aksjen steg 20,3 prosent onsdag, men falt 4 prosent i etterhandelen etter at nyheten ble offentliggjort.