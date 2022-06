Den franske luksusgiganten LVMH knuste forventningene i første kvartal med enn inntekt på 18 milliarder euro – en milliard mer enn ventet. Salgsveksten innen mote og lærvarer var nesten dobbelt så sterk som ventet.

Administrerende direktør, Bernard Arnault sier torsdag at selskapet er på «på veldig god vei» angående salget for årets første seks måneder, skriver Reuters.



«Jeg er optimistisk, dere vil se tallene», sier Arnault til journalister.

Fortsatt høy etterspørsel

LVMH-gruppens største kategori er mote- og lærvarer, og omfatter virksomheter som Louis Vuitton, Christian Dior og Fendi. Luksusindustrien startet året sterkt, og har ridd på en bølge av økt etterspørsel etter high-end varer fra kunder som er ivrige etter å bruke penger spart under pandemien.

Arnoult er ikke bekymret for en resesjon, og har tro at på at sentralbankene vil få bukt på inflasjonen, ifølge Reuters.