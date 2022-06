Oppkjøpsrykter setter fyr på konkurstruet kosmetikkaksje

Kosmetikkprodusenten Revlon søkte tidligere denne uken konkursbeskyttelse etter å ha tapt markedsandeler til aktører som Kylie Jenners Kylie Cosmetics og Rihannas Fenty Beauty de senere årene.

Nå skal indiske Reliance Industries vurdere å kjøpe opp selskapet, ifølge TV-kanalen ET Now som siterer anonyme kilder. Reliance sier til nettstedet at det ikke kommenterer markedsspekulasjoner.

Nyheten sender likevel Revlon-aksjen opp drøyt 85 prosent til 3,64 dollar i førhandelen på Wall Street.

Da selskapet søkte konkursbeskyttelse onsdag opplyste Revlon om eiendeler og gjeld på mellom 1 og 10 milliarder dollar.

Siden nyttår er Revlon-aksjen ned 82 prosent.