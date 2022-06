Briter kjøper mindre, bytter til billigere produkter og handler oftere ettersom de prøver å takle stigende inflasjon, sa Tesco fredag.

Storbritannias største supermarkedkjede beskriver markedsforholdene som «ekstremt utfordrende».

Pessimismen som tynger husholdningene har nådd skyhøye nivåer den siste tiden. I april steg inflasjonen til 9 prosent, og ventes videre å bli tosifret. Inflasjonen på matvarer er spådd til å nå 15 prosent i sommer, ifølge Reuters.

Fare for resesjon

«Sjansen for at Storbritannia er på vei inn i en resesjon i løpet av de neste to årene har økt. Landet har skyhøy inflasjon og er sårbare for eksterne faktorer», sa J.P. Morgan-økonomer fredag.

Bank of England hevet torsdag renten til 1,25 prosent – det høyeste nivået siden januar 2009. Selv om økningen var mindre enn ved andre sentralbanker sa BoE at den var klar til å handle «kraftig» dersom nødvendig for å takle faren for inflasjon.

«Dersom Fed utvikler en kraftig vekstnedgang eller resesjon, vil dette smitte over på Storbritannia. Kombinerer man dette med andre økonomiske faktorer vil dette sannsynligvis gi en britisk resesjon» sa JPM, ifølge Reuters.