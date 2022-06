Partysvensker vokser i Norge

Mens markedet for netthandel er i en kontraktiv fase etter coronavirusets kraftige økning de siste to årene, kan Nordens største nettbutikk for festutstyr informere om gode tider.

Selskapets omsetning vokste med 41,3 prosent i løpet av første kvartal i 2022, sammenlignet med tilsvarende periode i 2020. Den samlede omsetningen var i 2021 på 312,5 millioner norske kroner.



Partyking distribuerer varer til Norge, Sverige, Danmark og Finland. Bedriften melder om en samlet vekst i de nordiske landene på 60 prosent i forrige måned.

– Vi merker at folk er festsultne, og målet vårt er å bekjempe kjedsomhet, sier Joel Svensson, gründer og adm. direktør i Partyking.