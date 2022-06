Ole Hustad har bakgrunn fra reklamebransjen. Så fikk han plutselig lyst til å teste ut eget produkt og merkevare i praksis. Resultatet ble at han har produsert 22 tonn med kvalitetsfôr til hund, en blanding av laks og kylling, under merkenavnet Jomjom. Det er første gang Felleskjøpet har produsert for andre enn dem selv.

– Når du starter et prosjekt som dette, er du ganske tjukk i hue, innrømmer Hustad og legger til at markedet for tørrfôr er på over 5 milliarder kroner i Norge.

– Jomjom er en abonnementsløsning. Maten leveres gratis rett på døren av Helt Hjem over hele landet i spesialtilpassede sekker på fem kilo, lokker gründeren og legger til:

– Da går du aldri mer tom for hundemat!

