Britiske Ocado har utstedt 72,3 millioner aksjer i en emisjon til kurs 795 britiske pence, går det frem av en pressemelding.

Provenyet på 575 millioner pund vil gi «likviditeten som trengs for eksisterende og ventede kundeforpliktelser på mellomlang sikt, samt til å drive sterk vekst og avkastning i fremtiden» for selskapet som utvikler robotlager- og e-handelsløsninger for dagligvarehandelen.

Samtidig har Ocado har inngått avtale om en kredittfasilitet på 300 millioner pund.

Knapt tjent penger

Ocado er i Norge mest kjent for patentstriden med Autostore, og senest i mars omtalte vi at selskapet fortsatt aktivt forfølger sine krav for krenkelse av IP-rettigheter i USA og Europa.

Selskapet har inngått partnerskap med handelsgiganter verden over, som Kroger Co. i USA og Coles Group i Australia. I Sverige har Ocado avtale med Ica.

Ocado ble etablert av tre tidligere Goldman Sachs-ansatte i 2000, og har ifølge Bloomberg knapt tjent penger siden. Betydelige mengder cash har blitt hentet inn siden oppstarten til utviklingen av sitt robotiske «grid system.»

I forkant av emisjonen varslet Ocado at investeringene jekkes opp 18 prosent fra 2021 til 800 millioner pund i år for å møte veksten innen robotlagerløsninger.

Britisk mat på nett

I Storbritannia er Ocado mest kjent for netthandel med mat. Ocado Retail, som er et joint venture med Marks & Spencer, slet med kapasiteten under coronapandemien, og måtte på midlertidig basis stenge ned nettsiden i mars 2020 etter den kraftige ordreinngangen.

Ocado kom i slutten av mai med et resultatvarsel med bakgrunn i den «levekostnadskrisen» som har rammet forbrukere.