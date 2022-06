Heine Dalsgaard går av som finansdirektør i Carlsberg, opplyser den danske ølgiganten onsdag.

– ET PRIVILEGIUM: Heine Dalsgaard, avtroppende finansdirektør i Carlsberg. Foto: Carlsberg

Han slutter for å bli finansdirektør i et private equity-støttet selskap i en annen bransje, og forlater Carlsberg senest 31. desember, heter det.

«Carlsberg er et fantastisk selskap, og det har vært et sant privilegium å være en del av teamet de seneste seks årene. Sammen har vi skapt et mye sterkere Carlsberg», heter det fra Dalsgaard selv i meldingen fra bryggerikjempen.

På København-børsen er reaksjonen negativ: Carlsberg-aksjen er ned 2,5–3 prosent, mens hovedindeksen er ned 1,6 prosent i 14-tiden.



Ventet at toppsjefen skulle gå

«Dette er skuffende for Carlsberg», skriver Kepler Cheuvreux-analytiker Richard Withagen i et notat, ifølge Reuters.

Analytikeren peker på at Dalsgaard har vært av vesentlig betydning i Carlsbergs effektivisering de seneste årene, der selskapet har innført store kostnadskutt for å motvirke tapene fra sin russiske virksomhet, ifølge nyhetsbyrået.

«Vi hadde ventet at konsernsjef Cees t'Hart ville gå av etter hvert som Carlsberg beveger seg inn i den neste fasen av strategien sin. Dette kan nå bli utsatt», tilføyer Keplers Withagen.

Carlsberg entret det russiske markedet i 2008 med kjøpet av ølmerket Baltika, men salget har vært preget av blant annet svak russisk økonomi og russiske myndighetstiltak for å redusere alkoholkonsumet. Som følge av Russlands invasjon av Ukraina besluttet Carlsberg i slutten av mars å forlate det russiske markedet fullstendig.