Pareto-analytiker: De kommende kvartalene forventes å bli utfordrende

Pareto Securities nedgraderer XXL til selg fra tidligere hold, og nedjusterer kursmålet på aksjen til 5 kroner pr aksje, fra tidligere 10 kroner pr aksje, skriver Pareto-analytiker Joachim Huse, ifølge TDN Direkt.



I lys av det nylige resultatvarselet fra XXL venter meglerhuset en omsetning i andre kvartal 2022 på 2.206 millioner kroner og en EBITDA på 201 millioner kroner, på grunn av detaljhandel-motvind og høy priskonkurranse, skriver analytikeren.

BerGenBio nedjusteres voldsomt av Lars Knudsen i Arctic Securities. Han nedjusterer fra tidligere 63 kroner til bare 27 kroner, men gjentar kjøp. Aksjen har falt og falt helt siden mai 2020 og er ned 75 prosent siden den gang. Kursen står nå i 11,25 kroner, så oppsiden er fremdeles markant på hele 140 prosent.

De kommende kvartalene forventes også å bli utfordrende, og derfor gjør vi betydelige negative estimatjusteringer, sier Huse til TDN Direkt.



– Vi forventer ingen utbytte for 2022/2023 og covenant-brudd innen fjerde kvartal 2022 som vil gjøre saken verre. XXL handles for øyeblikket til 11,1 ganger vår estimerte EV/EBITDA-multippel for 2022, som vi anser som høyt sammenlignet med multipler for sammenlignbare selskaper i Norden, uttaler Huse.

Ikke den første

Pareto Securities er ikke det første meglerhuset som nedjusterer sitt kursmål på XXL. Markus Borg Heiberg i Kepler Cheuvreux har tidligere meldt at han frykter en større XXL-restrukturering. Han har også kuttet kursmålet kraftig og nedgraderer til selg.

– Nå må styret og langsiktige eiere finne ut hva man skal gjøre for å snu dette. Det kan hende man må gjøre noe strukturelt her og se på modellen om hvordan XXL skal være i årene fremover. Det kan tenkes at man kan bruke en sånn krise som dette til å trekke seg ut av Østerrike og kanskje legge ned noen butikker», uttalte Heiberg for en ukes tid siden.

Sparebank 1 Markets har også kritisert XXL-aksjen.

– XXL leverer skuffende inntjening, det ser ut til at de sliter med å klare den bruttomarginen de har satt seg som mål, kostnadene er høye, og sportsmarkedet er mer krevende nå enn tidligere. Selskapet har også utfordringer knyttet til varetilbud og posisjonering i markedet og verdikjeden, skrev analytiker Øyvind Mossige i Sparebank 1 Markets.