– Det ser ut som omsetningen blir litt lavere i år enn i fjor

I en rapport fra skrives det at etter 15 prosent vekst i sommerhandelen fra 2019 til 2021, mener Virke at det er vanskelig å se for seg vekst i år. Anslaget er en samlet omsetning på 91,8 milliarder kroner ekskludert moms, 5 prosent lavere enn i fjor.

– Sommerhandelen i fjor fikk et løft etter gjenåpningen av samfunnet våren 2021. I år er bildet med usikkert på bakgrunn av prisøkning på strøm og drivstoff, økende boligrente og på grunn av krigen i Ukraina. På den andre siden kan problemer i flytrafikken og problemer i passproduksjonen føre til at mange ferierer og handler i Norge også denne sommeren, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Rekord i fjor

I juli og august i fjor omsatte norsk detaljhandel for 103,3 milliarder kroner ekskludert moms. Dette er 2,1 prosent høyere enn i 2020.

– Sommerhandelen er viktig for svært mange bedrifter i Norge, spesielt på steder med mye turisme. Det ser ut som at omsetningen blir litt lavere i år enn i fjor, men det er fremdeles høyt i et historisk perspektiv, uttaler Hammerstad.

Usikkert for 2022

Hammerstad sier det har vært gode tall i varehandelen så langt i år. Det vises til at bransjer som klær og kosmetikk har hatt stor omsetningsvekst så langt i år sammenliknet med samme periode i fjor.

Samtidig har dagligvarehandelen gått ned fordi folk spiser og drikker mer ute enn i fjor. I tillegg er grensehandelen på vei tilbake til nivåene fra før pandemien.